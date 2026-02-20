アマチュアのアプローチにショートが多い理由とは？【タケ小山のゴルフ超上達ノート】

アマチュアのアプローチにショートが多い理由とは？

アマチュアのアプローチを見ていると圧倒的にショートが多い。これは距離感というよりもダフっているんですね。オーバーしたときはトップ。それが現実だと思います。なぜダフってしまうかというと、クラブを減速させてしまうことの他に、上から打ち込もうとすることに原因があります。サンドウェッジのアプローチは打ち込むもの、と思い込んでいる方って多いんじゃないでしょうか。ダフるのが嫌だから上からボールを潰そうとするんでしょうが、これが大きな間違い。インパクトが点になってしまうのでダフリやすいんです。

プロが打ち込むというのはよっぽどのシチュエーションです。ボールが埋まっちゃっている状態とか、ごく限られた条件のときに打ち込むことはありますが、基本的には打ち込みません。実はサンドウェッジにはダフるのを防止するためにバンスというものがついています。ソールの膨らみがバンスです。これがあることによってクラブが地面に潜らないようになっているのですが、諸刃の剣で、ダフリを誘発するのもバンスなんですね。なぜバンスがついているとダフリにくくなるかというと、スプーンをイメージしてください。スプーンでアイスクリームをすくう場合、自然にスプーンが表面に戻ってきて上手くすくえるじゃないですか。あれはスプーンの背が丸いからです。バンスも原理は全く同じで、要するに地面に潜ったクラブヘッドが戻ってくる効果があるんです。ところがカップアイスについてくるような木の匙は、自分でぐっとやらない限り戻ってきません。これがバンスのあるサンドウェッジとないサンドウェッジの違いだと考えてもらえばいいでしょう。

バンス角があるほど、 言い換えればソールが膨らんでいればいるほど、地面に刺さりにくいんですね。というように、バンスはダフリを防止するために考案されているのですが、にもかかわらずダフってしまうのは、フェースを開くとバンスが効いてクラブの刃が地面から浮いてしまうからです。刃にカツン!と当ててしまうとトップになりやすいし、ボールの手前の地面にバンスが落ちてしまうとダフリやすくなります。このようにバンスというものは、使い方次第で非常に難しいものになるわけなんですが、上手く使いこなすにはヘッドを円運動させることですね。上から打ち込むとクラブがボールの下の部分に入りにくいけれど、払うように打てばボールを拾いやすくなります。というわけで、明日からサンドウェッジを打ち込むのはぜひともやめていただきたい。それがアプローチのミスをなくす第一歩なのです。

【出典】『タケ小山のゴルフ超上達ノート 誰も言わない実戦的スコアアップ術』著者：タケ小山