「人生100年」還暦はまだまだ若い！120歳まである長寿のお祝いとは？【眠れなくなるほど面白い 日本のしきたり】

「人生100年」還暦はまだまだ若い！120歳まである長寿のお祝いとは

120歳まで続く長寿祝い

産まれてから十干と十二支を組み合わせた六十干が一巡して「本卦け還り」といわれることから、還暦祝いと呼ばれる60歳のお祝い。赤いちゃんちゃんこと頭巾を贈るしきたりは、あまりにも有名ですが、なぜ赤いちゃんちゃんこなのか。還暦とは「暦還る」という意味で、二度目の誕生日を迎えるから。つまり、赤ちゃんに還ることを意味し「赤ちゃんのような力をもう一度得て、元気に長生きしてほしい」という願いが込められています。

この赤い色には魔除けの意味もあります。また、この還暦以降の長寿祝いは「年祝い」といわれます。現在では60歳はまだまだ現役ですが、平安時代の貴族の間では、40

歳を過ぎれば「初老」となり、以降10年おきに「算賀」と呼ばれる長寿祝いを行なっていました。

還暦のお祝いは満年齢で！

古くから使われてきた日本人の数え年。長寿のお祝いも、基本的に数え年で祝われますが、還暦のお祝いのみ、満年齢で（数え年で61 歳）で行ないます。なお、120 歳も同じです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』監修：千葉公慈