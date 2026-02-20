今日からすぐにできる免疫力を即効上げる方法とは！？【免疫力の話】

今日からすぐにできる！免疫力を即効上げる方法

噛めば噛むほど免疫力は上がる

仕事や学校で、慌ただしく出ていかなければならないときの朝食や、決められた時間内に済ませなければならない昼食など、とかく現代は早く食事を済まさなければいけないことが多くあります。

しかし、免疫力の面で見ると、早食いにはいいことがまったくなく、デメリットしかありません。食べ物をよく噛まずに食べると、肥満や糖尿病になる危険が増して、免疫力は低下していくからです。

時間をかけてゆっくりと食事をすれば、胃腸の働きが活発になり、副交感神経が刺激されて、免疫力も高まります

また、よく噛んで食べることにより、満腹中枢が刺激され、適切なタイミングで脳が満腹と判断し、食べすぎを予防できるのです。

さらに、噛むことによって唾液が分泌されますが、その成分であるペルオキシダーゼは、発がん性物質を抑制する効果があり、抗酸化物質でもあるので、免疫力を上げ、老化も遅らせるなど、いいことずくめです。

他にも、食べ物の消化吸収がよくなったり、むし歯や歯周病の予防にもなります。さらに顔の筋肉が活発に動いて血流が増え、脳が活性化するために、認知症の予防にもつながります。いつまでも健康でいるためにも、食事はよく噛んで食べることを心がけてください。

