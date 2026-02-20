◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

３大会連続出場でショートプログラム（ＳＰ）２位から出た坂本花織（シスメックス）が、銀メダルを獲得した。２０２２年北京五輪の銅メダルに続く２大会連続、そして団体との連続複数メダルは、日本女子初の快挙。現役引退を表明し臨んだ最後の五輪で、女子のエースが日本フィギュア界に歴史を刻んだ。

後半のフリップ―トウループの連続３回転が単発になるミスがでた。演技後、中野園子コーチと抱き合うと涙があふれた。会見で「この結果は正直悔しい結果にはなってしまったんですけど、（中野コーチから）『あなたが銀になったから、オリンピック金メダリストを育てていきなさい』と言われたので、教え子をオリンピックに導けるように全力でサポートできたら。またオリンピックに、ふと現れるかな」と語った。

坂本は今季限りでの引退した後、今後について「中野先生のようなコーチになりたい」と語っていた。選手としての五輪は最後になったが、コーチとして金メダルを目指していく。