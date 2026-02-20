◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

３大会連続出場でショートプログラム（ＳＰ）２位から出た坂本花織（シスメックス）が、１４７・６７点、合計２２４・９０点で銀メダルを獲得した。２０２２年北京五輪の銅メダルに続く２大会連続、そして団体との連続複数メダルは、日本女子初の快挙。現役引退を表明し臨んだ最後の五輪で、女子のエースが日本フィギュア界に歴史を刻んだ。ＳＰ首位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４０・４５点、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得、日本女子はフィギュアスケートで初のダブル表彰台となった。

現地からの坂本の一問一答は以下の通り。

―心境を教えてください。

「うーん、なんか全日本とか世界選手権とか『ここ一番』っていうところで今まで決めてきた分、なんでここで出せなかったかなっていうのが正直めちゃくちゃあって。……うーん、だいぶ悔しいです」。

―中野コーチからは何と声をかけられて挑みましたか？

「いつも通り、『花織は強いです』っていうのを言ってもらって、それでいきました」

―落ち着いて滑り出しましたが。

「緊張感は本当にＳＰと同様、本当に良い緊張感だったし、体の動きも悪くなかったんですけど。ちょっと、なんであそこで、ああなってしまったかなっていうのは、本当にちょっと、まだわからないです」

―北京五輪から４年間の歩みは？

「４年前、北京オリンピックで本当に奇跡的な銅メダルを獲って、そこから…うーん、４年経って、今こうやって金を目指して獲れなくて銀になって。一つメダルが上がっているのに『悔しい』っていうのは、この４年間いろんな経験をして、積み重ねてきた成長なのかなって思うので、その成長はほめたいかなって思います」

―日本チームのリーダーとして引っ張ってきたが。

「あんまり『チームジャパンを引っ張る』っていう役割はやっていないんで。本当に自分が盛り上げたくて盛り上げてきたし。やっぱ自分自身最後のオリンピックなので、どの瞬間もこの目に収めたいっていうのがあったので。団体戦のところではアイスダンスやペアも応援できたし。チームジャパンが明るく過ごせたらいいなって思って。それがちゃんと伝わってよかったなって思いました。最後、演技としてはやりきれなかったんですけど、周りが『花織がいてよかった』って言ってくれるのは、すごく嬉しいです」