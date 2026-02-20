NBAのアダム・シルバーコミッショナーが、全30チームに対して“タンク対策”でドラフトやロッタリーに関するルール変更を来シーズンから予定していることを伝えたと、19日（日本時間20日）にスポーツ専門局「ESPN」が報じた。

NBAでは、ドラフトで上位指名権を獲得するために、チームが意図的に試合に負ける、または勝利を目指さない「タンク」という戦術がある。「タンク」の目的としては、勝つことよりも、次シーズンのドラフトで有望な新人選手を獲得し、チームの将来的な再建を成功させることにある。

「ESPN」のシャムズ・シャラニア記者によると、リーグ事務局は、理事会、競技委員会、GMなどの関係者と話し合い、タンク対策に関する対話を強化している。その中には、12月にオーナーらとの会合で変更案の提案を開始することも含まれているという。

木曜日のGM会議で、シルバーコミッショナー、NBAオフィス、そしてリーグのトップ30チームの幹部は、スポーツの公正性を守るために継続的な協議を行いたいとの意向を共有。シルバーコミッショナーは、ここ数週間リーグ全体で深刻化している問題を解決したいという強いメッセージを伝えたと評された。リーグ事務局のバスケットボール運営担当シニアアドバイザーであるマイク・シャシェフスキー氏は、木曜日の会議で、この問題に対して迅速かつ適切な「攻撃」を行うべきであり、関係者全員が今後数カ月、そして1年の間にリーグが制定する内容に対応する準備をすべきだというメッセージを伝えたようだ。

タンクを抑制するために以下の7項目が議論された。

・1巡目指名権のプロテクトはトップ4 orトップ14以降のみ

・ドラフトロッタリーの確率をトレードデッドラインorそれ以降の日付で確定

・下から三番以内の成績を2シーズン連続or3シーズン連続した後に4位以内をドラフトすることができない

・チームはカンファレンスファイナル進出の翌年に4位以内を指名できない

・ドラフトロッタリーの確率を2年間の成績に基づいて決める

・ドラフトロッタリーの範囲をプレイインチームにまで拡大

・すべてのドラフトロッタリーチームの確率を平準化