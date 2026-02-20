ネコ好き必見！3万人以上が受験した「ねこ検定」から知れば知るほどためになる“ネコ問題”に挑戦

2月22日は「ニャン・ニャン・ニャン」で“ネコの日”。1980年代後半から続く、ネコのための特別な記念日だ。

その直前となる本日2月20日（金）の『ネコいぬワイドショー』は、「ネコの日直前 1時間SP」と題して時間を拡大し、いぬコメンテーターに元乃木坂46の阪口珠美を迎えて放送される。

【写真】肉球でギュッ…ネコが見せた“神対応”

かわいいネコたちの魅力的な企画をたっぷりお届けする、ニャンとも目が離せない1時間となっている。

◆ネコ好きなら知っておきたい“ディープな知識”

番組では、ネコ好きには見逃せない、ある検定について取り上げる。

3月22日（日）に全国一斉で行われる、その名も「ねこ検定」はネコへの知識を深め、人とのよりよい社会を実現していくことを目的に作られた検定。

2017年より毎年開催され、これまでに延べ3万人以上が受験している。

番組では以前、この「ねこ検定」の過去問に挑戦したが、ネココメンテーターの森田哲矢（さらば青春の光）が3問中2問正解した一方で、MCの森千晴はまさかの全問不正解。

ネコちゃんへの愛情たっぷりで放送している番組としてこのままにはしておけない…。そこで今年の「ねこ検定」に先立ち、リベンジ企画「あなたのネコ知識をチェック！ねこ検定4択クイズ」を実施する。

今回も「ねこ検定」から過去問題を初級、中級、上級と3問出題。「自信はないけれど、気合いはあります！」というゲストの阪口珠美も加えた3人が、知れば知るほどためになる“ネコ問題”に挑む。

初級問題は「一般的にネコが触られて好きではないのは？」というもの。「1：あごの下、2：お腹、3：耳の後ろ、4：背中」の中で、はたして正解は？

◆人間界のアイドルも顔負け！

まるでアイドルのようなネコちゃん＆ワンちゃんが次々と登場する「アイドル顔負け！ネコいぬファンサ動画SHOW！」も。

“ファンサ”とは、アイドルがファンに行う特別な対応のこと。

調べてみると、人間界だけでなくネコいぬ界にもファンサは存在した!? ということで、アイドルたちに引けを取らない、ネコいぬたちによるファンサ動画＆ミラクルショットが大公開される。

ネコが肉球を使ってあんなことをギューッとしたり、プロのカメラマンとプロのアイドルネコのコラボで奇跡の1枚が誕生したり…。実際に体験してみたいネコいぬたちの“神対応”に注目だ。

ほかにも番組では、ネコといぬの何ともほほ笑ましいやりとりを集めた「ネコ×いぬコラボの最強動画」を紹介。

さらに、ネコ・いぬが人と幸せに共存する社会を目指し奮闘する人々にも密着する。