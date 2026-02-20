会社のCEOから慌てた様子で「いますぐ送金してくれ！」と電話がかかってきたら？また、娘から泣き声で「誘拐された、助けて」と電話がかかってきたら、あなたはどうするだろうか？聴き慣れた声だし、本人と通話もしているし……と信じたら、あなたはだまされてしまうかもしれない。なぜなら、生成AIの発展によって最新の「オレオレ詐欺」は恐ろしくレベルアップしているからだ。（ITライター 大和 哲）

AIで声を偽装！高度化する「音声犯罪」

国内のとある企業で、最新型の「オレオレ詐欺未遂」と呼ぶべき事例が発生している。

出張中のCEOを名乗る人物から社に電話があり、部下に緊急送金を命じる内容だったという。幸い未遂に終わったが、恐ろしいのはこの「CEOの声」が本人そっくりだったということだ。企業サイトのインタビュー動画などからCEOの音声を抽出し、クローンを作成したものとみられている。

こうした事例は電話だけではない。2025年11月には、Zoom会議に「AIで生成した役員の顔と声」で参加し、機密情報を聞き出そうとしたディープフェイク事例も確認されている。

海外に目を向けると、さらに悲惨な例がある。これも2025年のことだ。

母親のもとに、娘から「誘拐された、助けて」と泣き叫ぶ電話が入った。単なるクローン音声ではなく、泣き声や息遣いまでAIで再現されていた。パニックに陥った母親は、確認する間もなく100万円以上を犯人に送金してしまった。電話をかけたときには娘はすでに殺害されており、二度と母親のもとへは戻らなかったという。技術の悪用がもたらした、最悪の結末である。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）