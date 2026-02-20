木村拓哉、風呂上がりに飲むドリンクのこだわり「微じゃなくて強のほうで」
歌手で俳優の木村拓哉が、19日放送のフジテレビ系バラエティー『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）に出演。風呂上がりに飲むドリンクを明かした。
【写真】女性タレントたちに囲まれる木村拓哉
同番組には2回目の出演となるが、登場するやいなや、スーパースターの再来場に色めき立つ指原莉乃やいとうあさこらスタジオの女性陣。｢どうしてまた来てくれたんですか!?｣などと、ざわめきが収まらないスタジオの状況に、木村が｢やろう！｣と進行を促す展開にとなった。
事前取材を担当するのは過去に木村と一緒に仕事をして以来、同世代ということもあって交流があると語るアンミカ。木村との対面にアンミカは緊張のあまりお酒を注文する一方、木村は「僕、炭酸水で」とスタッフに声をかけ、アンミカをタジタジにさせた。
取材の中で「自己管理で気を付けていることは？」との質問を受けた木村は「これをしなきゃ…っていうのがあまり好きではない」とルーティンはないとしながらも、炭酸水に関しては「風呂上がりに飲みます」と明かした。
その理由を問われると、「シュワりたいから」と一言。アンミカが驚く中、「微じゃなくて強のほうで」と強調した。
