『転スラ』劇場版の戦闘映像＆場面カット解禁 暴走する水竜とのアクションPV！ゴブタ男気見せる
アニメ映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（2月27日公開）のアクションPV＆新たな場面カットが公開された。リムルたちが繰り広げる戦闘シーンを見ることができる。
【画像】コイツも戦うの！？公開された『劇場版 転スラ』戦闘場面カット
解禁されたのは、地上へ攻め込もうとする何者かの目論みによって長い眠りから覚醒し、暴走する“水竜”と、蒼海を守り平和を取り戻すために立ち向かうリムルたちが激しいバトルを繰り広げる＜大迫力のアクションPV＞。
「魔王どもなど恐るるに足りず！」と言い放つ海底の国【カイエン国】の大臣・ゾドンに怯むことなく、リムル、ヴェルドラ、ベニマル、ソウエイ、ハクロウ、ゴブタ、ヒナタら最強の仲間たちが集結し、シリーズ屈指の強大な敵“水竜”に立ち向かっていく。“水竜”に祈りを捧げ、平和を守るために立ち上がる、巫女・ユラを助け出そうとするゴブタの、普段は見せない頼もしい男気溢れる姿が見どころとなる。
さらに『転スラ』TVシリーズや劇場版第1弾の楽曲も担当したSTEREO DIVE FOUNDATIONがASH（ASH DA HERO）をボーカルに迎えて二人で紡ぐ挿入歌「Harmonics」も本PVで初公開された。
『転生したらスライムだった件』は、通り魔に刺されて死亡し、気がつくとスライムの姿で異世界に転生していたサラリーマン・三上悟が、リムルというスライム人生を得て、「種族問わず楽しく暮らせる国作り」を目指す物語。獲得したスキルを駆使しながら、知恵と度胸で仲間を増やしていく姿が描かれている。
原作はWEB小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載がスタートし、漫画化もされるなど、シリーズ累計発行部数は5600万部を突破。2018年10月にアニメ化され、21年1月〜3月と7月〜9月には第2期、24年4月〜9月にかけて第3期が放送。2022年には劇場アニメが公開され、アニメ第4期の制作も決まっている。今回の劇場版は原作・伏瀬による原案＆完全監修のストーリーで、海底にある国【カイエン国】を舞台にユラを救うため【カイエン国】へ向かうリムルたちを描いた完全新作となっている。
【画像】コイツも戦うの！？公開された『劇場版 転スラ』戦闘場面カット
解禁されたのは、地上へ攻め込もうとする何者かの目論みによって長い眠りから覚醒し、暴走する“水竜”と、蒼海を守り平和を取り戻すために立ち向かうリムルたちが激しいバトルを繰り広げる＜大迫力のアクションPV＞。
さらに『転スラ』TVシリーズや劇場版第1弾の楽曲も担当したSTEREO DIVE FOUNDATIONがASH（ASH DA HERO）をボーカルに迎えて二人で紡ぐ挿入歌「Harmonics」も本PVで初公開された。
『転生したらスライムだった件』は、通り魔に刺されて死亡し、気がつくとスライムの姿で異世界に転生していたサラリーマン・三上悟が、リムルというスライム人生を得て、「種族問わず楽しく暮らせる国作り」を目指す物語。獲得したスキルを駆使しながら、知恵と度胸で仲間を増やしていく姿が描かれている。
原作はWEB小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載がスタートし、漫画化もされるなど、シリーズ累計発行部数は5600万部を突破。2018年10月にアニメ化され、21年1月〜3月と7月〜9月には第2期、24年4月〜9月にかけて第3期が放送。2022年には劇場アニメが公開され、アニメ第4期の制作も決まっている。今回の劇場版は原作・伏瀬による原案＆完全監修のストーリーで、海底にある国【カイエン国】を舞台にユラを救うため【カイエン国】へ向かうリムルたちを描いた完全新作となっている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優