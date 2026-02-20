『DREAM STAGE』第6話 ユンギ、NAZEを脱退する決意を固める
俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）の第6話が、20日に放送される。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
■第6話のあらすじ
「生き残るには1位獲得がマスト」と悲壮な決意で挑んだデビューランキングだったが、TORINNER（トリナー）に敗れたNAZE（ネイズ）。デビュー曲で1位を取れなかったグループは数年以内に消える――過去のデータがTEAM NAZEに重くのしかかる。「勝てなかったのは俺の責任だ、申し訳ない」と頭を下げる吾妻（中村倫也）。
そして「負け犬のまま人生を無駄にしたくなければ、他の生き方を選ぶ手もある」という吾妻の言葉を呆然と聞いているユンギ。実はユンギは、芸能活動に反対する父・シニャン（チェ・ジノ）と“1位を取れなかったら芸能活動を辞める”という約束をしていた。
シニャンは幾つもの会社を経営する社長。「お前なんかがアイドルなどできる訳ないと言っただろ」と厳しく言い放ち、「人生に失敗したくなければ、私の言う通りにしなさい」と、日本支社の経営を息子であるユンギに委ねようとする。夢を諦める･･･胸が張り裂けそうに切ない思いを抱えるユンギ。
他のメンバーや水星（池田エライザ）がTORINNERに勝てるよう再チャレンジに向けて前向きになる中、ユンギはNAZEを脱退する決意を固める。最後のライブを終えたユンギは、メンバーに「今日でNAZEを辞める」と告げ、「こんな下らない奴らと組んでても未来がない。もう遊んでなんかいられないって言ってんだよ！」と、わざと嫌われるようなことを言い捨て、去っていく。あふれでる涙を止めることができないユンギ。
一方、メンバーたちは「遊びだったんだ」「見損なった」と憤慨。吾妻は何とかグループに戻せないかとユンギの父親に相談するが、そこで予想もしなかった秘密が明らかになる――。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
「生き残るには1位獲得がマスト」と悲壮な決意で挑んだデビューランキングだったが、TORINNER（トリナー）に敗れたNAZE（ネイズ）。デビュー曲で1位を取れなかったグループは数年以内に消える――過去のデータがTEAM NAZEに重くのしかかる。「勝てなかったのは俺の責任だ、申し訳ない」と頭を下げる吾妻（中村倫也）。
そして「負け犬のまま人生を無駄にしたくなければ、他の生き方を選ぶ手もある」という吾妻の言葉を呆然と聞いているユンギ。実はユンギは、芸能活動に反対する父・シニャン（チェ・ジノ）と“1位を取れなかったら芸能活動を辞める”という約束をしていた。
シニャンは幾つもの会社を経営する社長。「お前なんかがアイドルなどできる訳ないと言っただろ」と厳しく言い放ち、「人生に失敗したくなければ、私の言う通りにしなさい」と、日本支社の経営を息子であるユンギに委ねようとする。夢を諦める･･･胸が張り裂けそうに切ない思いを抱えるユンギ。
他のメンバーや水星（池田エライザ）がTORINNERに勝てるよう再チャレンジに向けて前向きになる中、ユンギはNAZEを脱退する決意を固める。最後のライブを終えたユンギは、メンバーに「今日でNAZEを辞める」と告げ、「こんな下らない奴らと組んでても未来がない。もう遊んでなんかいられないって言ってんだよ！」と、わざと嫌われるようなことを言い捨て、去っていく。あふれでる涙を止めることができないユンギ。
一方、メンバーたちは「遊びだったんだ」「見損なった」と憤慨。吾妻は何とかグループに戻せないかとユンギの父親に相談するが、そこで予想もしなかった秘密が明らかになる――。