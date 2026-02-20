◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）が充実した内容のスケーティングで有終の美を飾った。北京五輪の銅メダルを上回る銀メダルを獲得した。

冒頭の2回転アクセル、3回転フリップに着氷。後半のコンビネーションジャンプは単独になる失敗になったが、華麗なスケーティングで2022〜24年に世界選手権を3連覇した実力を見せた。

以下、坂本ととの一問一答。

――選手としてて戦う最後のオリンピック、戦い抜きました。今の気持ちは？

「（涙をこらえられず）あの…うーん、なんか…力が最後まで100%出しきれなかったのがすごく悔しいんですけど、まあでも、これだけ悔しい思いをしても銀メダルを獲れたことがすごく、うーん、なんか今までの頑張りが実ったのかなって思います」

――今日も、演技が終わった後、最後中野コーチのところに来て、一気に涙があふれました。どんな思いだったんでしょう？

「うーん、まあ正直やっぱり、ここで完璧に決めたかったっていう気持ちが強かったので、まあ、あの、その出来なかった分が、やっぱ優勝を逃してしまった点数分だったので、それがもう、すごく苦しくて、涙が出ました」

――それでも2大会連続のメダル、銀メダル。すごいこと。

「そうですね。前は本当に奇跡のような銅メダルから、これだけ、銀メダルで悔しいって思えるぐらい成長したのかなって思うので、この4年間、本当、頑張ってきてよかったなって思いました」

――改めて今大会振り返って今どんな思いか？

「本当に団体戦からすごく充実したオリンピック期間を過ごせて、いろんなカテゴリーからすごくたくさんのエネルギーをもらって、最後こうやって自分自身、締めることができたので、本当にやり甲斐しかなかったオリンピックだなと思いました」

――選手として最後だと決めたこのオリンピックで、今日は演技は悔しかったかもしれません、トータルで見て良いオリンピックでした？

「そうですね、もう目標にしてた団体、個人ともに銀以上は、なんとかギリギリできたので、まあ、そこは目標達成として自分をほめたいかなと思います」

――最後に、もう今まで本当にたくさんの肩が坂本選手の演技に勇気づけられてきたと思います。坂本選手自身も皆さんへの思いというのを最後聞かせてください。

「本当にいろんなファンの方とか、ここまで現地まで応援に来てくださったり、朝早くテレビで応援してくださったり、本当に、げんかつぎまでたくさんしてもらって、私の方がたくさん力をもらってここまで来れたと思うので、本当にたくさんの人に感謝したいなと思ってます」

――ここまでチームジャパンを引っ張ってきて、そしてご自身の演技も終えて、今一番やりたいことってありますか？

「うーん、今は、あの、相当悔しいので、泣きたいなと思います」