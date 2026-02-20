TREASURE、“トゥメ”へとっておきの愛情表現 JIHOONとJUNKYUの“隠れメイクテーマ”
グローバルボーイズグループ・TREASUREのJIHOON、JUNKYU、ASAHI、HARUTO、SO JUNG HWANが、20日発売のファッション雑誌『ViVi』（講談社）4月号の連載「TREASUREのDNA」に登場する。
【ライブ写真】開幕からアクセル全開！TREASURE圧巻の並び
要素を削ぎ落としたシンプルな背景に、白基調の衣装という5人の“尊すぎるビジュアル”が引き立つ画にこだわって準備した現場。カメラの前に立った5人は、それぞれのイメージに合うメイクテーマを完璧に昇華し、ハッと息を呑むような美しさを見せつけた。
発売にあたって、JIHOONとJUNKYUの隠れメイクテーマを紹介する。JIHOONはぽわっと血色感のあるチークとツヤ肌がポイント。まるで絵画のような美しさをたたえつつ、どこかはかなさもある魅力に一瞬で惹きつけられる。JUNKYUは、ハートがテーマのキュートなメイクに。顔に大胆なピンクのハートをあしらって、おちゃめで愛らしいJUNKYU特有の雰囲気を可視化させたようなビジュアルに仕上げた。
また、第1回に引き続き、｢TREASUREのDNA｣に沿ったテーマでのインタビューも実施。“TREASUREらしさ”とはどこから来るのか、それぞれの強みはどんなところなのか。トゥメ（ファンネーム）へのとっておきの愛情表現や、メンバーへの愛のメッセージも語る。
ビジュアルで愛が込み上げ、読み込んでさらに愛が深まる連載企画になっている。
