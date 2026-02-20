岩瀬洋志、ジュエリー身に着け“致死量”の輝き 目を輝かせながら撮影「次は何をつけるの？」
俳優の岩瀬洋志が、20日発売のファッション雑誌『ViVi』（講談社）4月号の企画「国宝級イケメンとジュエリーと」に登場する。
【全身ショット】首元の大きいリボンがキュート…モダンな装いで登場した岩瀬洋志
『ViVi国宝級イケメンランキング』2025年下半期で1位を獲得したことも記憶に新しい岩瀬。ジュエリーは「特別な日に買うものではなく、ときめいたら衝動買いしてしまう！」とジュエリーエピソードが次から次へと飛び出す。
3LOOKブランドごとのジュエリーを身につけ、終始テンションの高い撮影に。「次は何をつけるの？」と目を輝かせながら聞く姿にスタッフもメロメロ。ジュエリーを見せつつ、あらゆる角度から体のパーツに寄ったカットなども撮影した。新たな岩瀬さんの姿が見られる企画になっている。
