スポーツ専門局「FOXスポーツ」のリサーチチームが、2026年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場予定の投手トップ10をランキング形式で発表した。

1位に選ばれたのは、チームUSAのタリク・スクバル。直近2年連続でア・リーグのサイ・ヤング賞を受賞し、いずれの年も防御率、投手WARでリーグトップに立った。2025年は自己最多の241奪三振を記録し、ポストシーズンでも3先発で防御率1.74、WHIP0.68と圧倒的な内容を残している。

2位は同じく米国代表のポール・スキーンズ。2024年にナ・リーグ新人王、2025年には防御率1.97、WAR7.7でサイ・ヤング賞を獲得した。

3位には侍ジャパンの山本由伸が入った。メジャー2年目の2025年は防御率2.49、WHIP0.99、201奪三振を記録。ポストシーズンでは2度の完投を含む快投を披露し、ワールドシリーズMVPに輝いた。

以下、4位:ローガン・ウェブ（米国）、5位:ルイス・カスティーヨ（ドミニカ共和国）、6位:ランヘル・スアレス（ベネズエラ）、7位:クリストファー・サンチェス（ドミニカ共和国）、8位:サンディ・アルカンタラ（ドミニカ共和国）、9位:ジョー・ライアン（米国）、10位:ヘスス・ルサルド（ベネズエラ）となっている。

投手陣でもチームUSAが4人、ドミニカ共和国が3人を占める結果となり、層の厚さを改めて示した。ベネズエラからも2人が選ばれている。