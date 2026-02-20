ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが20日早朝に行われ、坂本花織（25＝シスメックス）が銀、中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得。千葉百音（20＝木下グループ）は惜しくも4位だった。

この結果を受け、X（旧ツイッター）では“関連ワード”が急上昇。「中井選手」「女子シングル」「かおちゃん」「ダブル表彰台」「花織ちゃん」「アリサ・リュウ」などが次々とトレンド入りした。

日本勢で最初に登場したのは千葉。フリー曲「ロミオとジュリエット」に乗り、持ち味とする最後のレイバックスピンまで観客を魅了して143.88点をマークし、合計217.88点で自己ベストを更新した。

続いて登場したのが今季限りでの引退を表明している坂本。コンビネーションジャンプが単独になる失敗も、華麗なスケーティングで貫録見せた。それでも、演技終了後には大歓声が沸き起こるが、本人は苦笑いで納得していない様子だった。得点は147.67点で合計224.90点だった。

最後に登場したのが17歳の中井。SP首位の重圧を感じさせないレベルの高い演技で会場を魅了した。また、演技終了後には氷上で右手人差し指を口元に当てて、首をかしげたキュートなポーズも披露するなど、初めての五輪を最後まで楽しんだ。