ROIROM浜川路己、もこもこスタイルで撮影現場へ 本多大夢からのプレゼント明かす
ROIROMの浜川路己が、20日発売のファッション雑誌『ViVi』（講談社）4月号の企画「国宝級イケメンとジュエリーと」に登場する。
【写真】めがねを着用！知的な雰囲気のROIROM
撮影現場には、帽子にアウターに完全防備のもこもこスタイルで登場。「ジュエリーは、（本多）大夢くんの影響で少しずつ集めています！」と語りつつ、撮影ではジュエリーより小道具の恐竜に興味津々。「ジュエリーと恐竜がこんなに似合うのはきっと浜川さんくらい！」と思う、上品でチャーミングなお似合いカットがたっぷりと撮れた。
インタビューでは、挑戦してみたいアイテムや本多からもらったプレゼントの話も飛び出す。
【写真】めがねを着用！知的な雰囲気のROIROM
撮影現場には、帽子にアウターに完全防備のもこもこスタイルで登場。「ジュエリーは、（本多）大夢くんの影響で少しずつ集めています！」と語りつつ、撮影ではジュエリーより小道具の恐竜に興味津々。「ジュエリーと恐竜がこんなに似合うのはきっと浜川さんくらい！」と思う、上品でチャーミングなお似合いカットがたっぷりと撮れた。
インタビューでは、挑戦してみたいアイテムや本多からもらったプレゼントの話も飛び出す。