競り合いの強さは折り紙付き。シーズン終盤の要所で、昨年MVPが持ち味を存分に発揮した。「大和証券Mリーグ2025-26」2月19日の第2試合はセガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）がトップを獲得。チームはボーダーラインから余裕のあるポジションにあるが、試合後は気を引き締める一言も口にした。

【映像】醍醐、夢のリャンメン8山…そして結末

第1試合は大トップのEARTH JETS・三浦智博（連盟）に食らいついた竹内元太（最高位戦）が価値ある2着。良い流れで迎えた当試合は東家からEARTH JETS・石井一馬（最高位戦）、渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、醍醐、BEAST X・鈴木大介（連盟）の並びで開始した。

醍醐は東2局、リーチ・中・赤を鈴木大介からアガり5200点の加点。親番の東3局にドラ3索が暗刻になるチャンス手を迎えた。鈴木大介が国士無双を狙い派手な河となる中で、石井から先制リーチがかかる。醍醐はカン7索をチーして3・6筒待ちでテンパイ。これがなんと山に8枚残っている絶好の状況。石井からアガってタンヤオ・ドラ3の1万2000点を入手した。

南1局、白鳥が跳満をツモり、醍醐は2着へ後退。それでもその白鳥が南2局に鈴木大介へ満貫を放銃すると、再び醍醐がトップ目に立った。南4局は石井の仕掛けをテンパイと読むや否や、すぐさまロン牌を切って差し込みに成功し試合終了。試合巧者としての立ち回りでファンを大いに沸かせた。

試合後のインタビューでは、南4局の差し込みがまず話題に。醍醐は「リャンメン待ちで、7筒か八万のどちらか」と読み切っていたと明かし、「どっちも打つつもりでしたが、その順番で打とうと思っていた」と語った。東3局の親満貫は「あれをアガれるとだいぶラクになる。（山に8枚残っていたと聞いて）びっくりしました」。

ポストシーズンを見据えた戦いは続く。醍醐は「ここからポイントを落とさなければ、これくらいで行きたい、というポイントを持っていける。まだ20戦ありますからね」と語り、あくまで足元を見つめる姿勢は変わらない。ファンからは「醍醐さんナイストップ！」「ずっとオレのディエゴ！」「フェニックスまだ、20試合近く残ってるから優勝確率も上がるでぇ！」と熱烈な声援が立て続いていた。

【第2試合結果】

1着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）4万300点／＋60.3

2着 渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）3万2900点／＋12.9

3着 BEAST X・鈴木大介（連盟）2万2800点／▲17.2

4着 EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）4000点／▲56.0

【2月19日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋845.5（100/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋693.7（104/120）

3位 BEAST X ＋400.7（104/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋189.5（100/120）

5位 赤坂ドリブンズ ▲51.9（102/120）

6位 TEAM雷電 ▲121.8（100/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲149.4（104/120）

8位 EARTH JETS ▲584.0（104/120）

9位 U-NEXT Pirates ▲603.2（104/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲619.1（102/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）