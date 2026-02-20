1649年1月30日に処刑場に向かうチャールズ1世を描いた現代画/Culture Club/Hulton Archive/Getty Images

（CNN）英国のチャールズ国王の弟で、19日に逮捕されたアンドルー元王子は、17世紀半ばのイングランド内戦で王党派を率いて議会派に敗れた国王チャールズ1世以降、初めて逮捕された英王室高位メンバーとなったとみられる。

チャールズ1世は内戦後、議会派を率いたオリバー・クロムウェルによってロンドンのハンプトンコート宮殿に軟禁された。チャールズ1世が脱走したことは有名だが、すぐに再び捕えられた。

王党派と議会派は政治的解決を試みたものの決着がつかず、チャールズ1世はとらわれの身としてイングランド南部ワイト島で1年以上を過ごした。

短期間で終結した第二次イングランド内戦後の1649年に、議会派は「国民の自由や正義、平和」よりも自分の利益を追求したとして、反逆罪でチャールズ1世を裁判にかけた。チャールズ1世は有罪となり、処刑された。在位中の君主が裁判にかけられ、支配下にあった人々に処刑された初のケースとなった。

その後イングランドは11年間、君主不在となり、チャールズ1世の息子のチャールズ2世がフランスから呼び戻され、ステュアート朝が復活した。