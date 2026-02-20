日本時間２０日朝、メダルが決まったミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングル。最後となる五輪で銀メダルに輝いた坂本花織（２５＝シスメックス）のフリー滑走で流れたエディット・ピアフの名曲が、坂本自身を表すようだとファンの感動を呼んでいる。

「バラ色の人生」「愛の賛歌」、そして「水に流して」へ。２０世紀最大の女性シャンソン歌手と称されたピアフ（１９１５―６３）のメドレーがあった坂本のフリー使用曲。後者は「ノン・ジュ・ヌ・リグレッット・リアン」が原題で、直訳すると「いいえ、私は何ひとつ後悔していない」となる。

今季限りで引退する坂本にとって、この日のフリーが、エキシビションを除けば五輪で最後の競技滑走だった。「私は後悔しない」に、Ｘ（旧ツイッター）では「今季で引退するかおちゃんの心情が伝わってくるようだった」「彼女の気持ちを現しているよう」「（私は後悔しない）の歌詞に泣けた」「もう集大成すぎて号泣した」「『水に流して』が大好き」「競技生活の最後を飾る坂本花織のチョイス、いまの心境なんだろね。見事でした」などとたたえる投稿が相次いだ。

ピアフの代名詞と言える「愛の賛歌」は、５０年に発表された世界的な名曲。２４年パリ五輪開会式でセリーヌ・ディオンがエッフェル塔から歌い、現代の若者らも知るところとなった。「水に流して」は６０年ごろの曲。ピアフは病魔に侵されていたと言われ、３年後に４７年の生涯を閉じた。

ピアフはリビエラで死去しており、今回の五輪開催国イタリアにも縁があった。