のんが『SUPER EIGHT』安田章大と並んで歩き…８月公開映画『平行と垂直』ロケ発見撮！

安田章大が企画し映画化

冬のある日中、北越谷（埼玉県越谷市）の住宅街で映画の撮影が行われていた。

青いパーカーを着て、デイバッグを背負い、背中を丸めて歩く若い男性。その背中を労るように優しく撫でる若い女性……。『SUPER EIGHT』の安田章大（41）と俳優の、のん（32）である。

２月13日、映画『平行と垂直』（小林聖太郎監督）の制作が発表され、安田とのんがW主演することが明らかになった。

「今作の制作は、『劇団ふくふくや』を主宰し、俳優としても活動する山野海（60）によるオリジナルシナリオ『平行と垂直』を読んだ安田が感銘を受け、知人である佐藤現プロデューサーに企画を持ち込んだことで実現しました。

自閉スペクトラム症（ASD）を抱えつつも、清掃の仕事に就き、周囲のサポートを受けながら生活を送る安田演じる青年・大貴（だいき）と、カウンセラーとして働きながら兄を支える、のん演じる妹・希（のぞみ）。その希の結婚話を機に、２人のこれまでと、これからに向き合う兄妹の物語です」（映画雑誌記者）

『映画.com』（２月13日配信）によると、脚本作成には、自閉スペクトラム症（ASD）の専門家に監修を仰ぎながら約２年をかけ、安田はASDの役を演じるにあたり、専門家のレクチャーを受けたり、ASDの特性を持つ方々との交流を持つなどして、役作りを行ったという。一方の、のんも、障がいのあるきょうだいを持つカウンセラーから話を聞くなどして、役作りに取り組んだそうだ。

撮影現場での主演２人と小林監督、およびスタッフからは、張り詰めたような緊張感が漂っていた。「スタート！」の声がかかると、ヘルプマークをつけた安田が冒頭のように力なく歩き、のんが寄り添う。その後ろ姿をカメラが追っていた。カットの声がかかると、のんは安心したような表情を浮かべるも、安田は、役に入り込んでいるのか、硬い表情のままだった。

本作について安田は、

〈この映画、“平行と垂直”は自閉症の大貴と定型発達の希、そんな兄妹の微々たる成長物語でありその２人と関わる人々が心に棲まわせる寛大、辛辣、はたまた無関心というあらゆる本音たちと共に生きていく物語です〉（映画公式HPより）

と紹介。一方、のんは、

〈大貴が素晴らしくて、毎日感動していました。安田さんのおかげで、希としてカメラの前に立てた気がします。たくさんの方にこの物語が届きますように〉（映画公式HPより）

とコメントしている。昨年、公開された映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』では、エベレストに女性で世界初登頂に成功した登山家・田部井淳子さんをモデルにした多部純子の青年期を演じ、大きな話題を呼んだ、のん。いまや、若手演技派として引っ張りだこの彼女と安田がどのような重厚な演技を見せてくれるのか、期待したい。