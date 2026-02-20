ビジュ良すぎーーーッ！！（驚）【ミスド】手土産にしたい「新作ドーナツ」って？

【ミスタードーナツ】が、有名チョコレートブランド【GODIVA（ゴディバ）】とコラボした、限定ドーナツはもうチェックした？ 実は、そんな注目のコラボメニューから、さらに特別感たっぷりな「新作ドーナツ」が登場しているんです。この新作ドーナツは、なんとネットオーダーでの販売のみという限定販売方式。販売期間は、2026年2月28日（土）受取分までとのことですが、なくなり次第終了との情報もあり、早期終了もありうるかも。気になる人は今すぐチェックしてみてください。

食べるのがもったいないと思える可愛さ

55周年のミスドと、100周年のゴディバとのコラボで誕生した「トリオハート ショコラ＆プラリネ」。ひと際目を引くのは、3つのハート型のチュロ。ココアパウダーで仕上げた大きめチュロに、ストロベリーチョコとストロベリーシュガーで仕上げたピンクのチュロ、そして、チョコレート仕上げのチュロがかさなり、見た目から特別感を演出しています。3つのハートチュロを支えるのは、プラリネホイップをのせてチョコレートでコーティングしたショコラドーナツ生地。さらに、ガナッシュクリームとガナッシュホイップもデコレーションされ、どの角度から見ても映える仕上がり。お呼ばれした時の手土産にしても、引けを取らないかも。

特別感のある味わいにも期待大！

どこから食べるか迷ってしまう、完成度の高いドーナツですが、@ftn_picsレポーターのHaruさんによると、「チュロ自体が甘さ控えめだったので、プラリネホイップ、ガナッシュクリーム、ガナッシュホイップをディップして食べるのがおすすめ」なのだそう。「ハートの下に隠れた、しっとりとした生地のショコラドーナツも本当に美味しくて」とも投稿しており、見た目だけではなく、味わいからも特別感を楽しめそう。

ネットオーダーによるテイクアウト限定で、お値段は\669（税込）。特別感もバッチリあるので、手土産にすれば喜ばれること間違いなしかも。販売終了まで、何度でもリピートしたくなりそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N