日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は２０日、ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケート女子フリーの結果を報じた。

３大会連続出場でショートプログラム（ＳＰ）２位から出た坂本花織（シスメックス）が、１４７・６７点、合計２２４・９０点で銀メダルを獲得した。２０２２年北京五輪の銅メダルに続く２大会連続、そして団体との連続複数メダルは、日本女子初の快挙。現役引退を表明し臨んだ最後の五輪で、女子のエースが日本フィギュア界に歴史を刻んだ。ＳＰ首位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４０・４５点、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得、日本女子はフィギュアスケートで初のダブル表彰台となった。ＳＰ２位のアリサ・リュウ（米国）が１５０・２０点、計２２６・７９点逆転で金メダルとなった。

番組にはフィギュアスケート元世界女王・安藤美姫さんの解説としてスタジオ生出演。金メダルのリュウとわずか１・８９点差で銀に終わった坂本の差について「後半の３回転３回転のコンビネーションジャンプが高得点になるジャンプなのですが、それが１つになってしまった。同じジャンプをしてしまったというところで基礎点が下がってしまった」と説明した。

そして「そこがトリプル・ダブルでもコンビネーションだったら基礎点もしっかり入ってプラスも付くので、この点差はもしかしたら逆だったかもしれないですね」と残念そうに私見を語った。