◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１９日＝富張萌黄】ショートプログラム（ＳＰ）３位から出た世界選手権女王のアリサ・リュウ（米国）が、フリーは１位の１５０・２０点をマークし、合計２２６・７９点で逆転金メダルに輝いた。前回２０２２年北京五輪は６位、２大会連続出場のリュウは、団体に続く金メダルで今大会２冠に。米国女子の五輪制覇は２００２年ソルトレークシティー大会のサラ・ヒューズ以来６大会ぶりで、表彰台は０６年トリノ大会のサーシャ・コーエンの銀メダル以来、５大会ぶりとなった。

冒頭の３回転フリップを降りると、続く３回転ルッツー３回転トーループを決め、一気に流れに乗った。フィニッシュのレベル４となったレイバックスピンを回りきって演技を終えると、大歓声が上がった。

０５年８月８日生まれのリュウは、１９年全米選手権で史上最年少の１３歳で制覇。６位だった北京五輪後の２０２２年４月に自身のインスタグラムで現役引退を表明したが２４年３月に復帰。２５年世界選手権を初制覇し、世界女王として臨んだ２度目の五輪だった。

演技を終え、取材に応じたリュウは、滑走中の心境に「氷の上で感じていたのは、穏やかで、幸せで、自信に満ちた気持ちでした」と感無量の表情で振り返った。

試合前は「メダルは必要ない」と語っていたが、改めて「金メダルが必要なわけではありません。私に必要だったのは納得のいく滑りであり、それを成し遂げることができました」と話した。

リュウは１９８９年に中国当局が民主化運動を武力弾圧した天安門事件に関わり、中国から亡命した父を持つ。大会前には米在住の一家が中国側の監視を受けた経験も明かしていた。