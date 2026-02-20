◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックフィギュアスケート女子シングル フリースケーティング(大会14日目/現地19日)

今季限りでの引退を表明している坂本花織選手がフィギュアスケート女子シングルで銀メダルを獲得。銅メダルだった中井亜美選手と2人そろって表彰台に上がりました。

ショートプログラム2位で迎えたフリースケーティングは、コンビネーションジャンプでのミスが響き、1位のアリサ・リウ選手(アメリカ)には届かず。演技後にはコーチの胸で涙を流しました。

メダル授与式では中井選手とともに笑顔をみせていましたが、その後のインタビューではあふれる思いをこらえきれず。「力が最後まで100％出し切れなかったのが悔しいんですけれど、これだけ悔しい思いをしても銀メダルをとれたのは今までの頑張りが実ったのかなと思います」と涙を拭いました。

演技後の涙は、「正直ここで完璧に決めたかったという気持ちが強かった。できなかった分が優勝を逃してしまった分なので涙が出てしまった」といいます。また、「前回は奇跡のような銅メダル」と話す坂本選手。「これだけ銀メダルで悔しいと思えるくらい成長した。この4年間、頑張ってよかった」と振り返りました。

前回の銅メダルに続き、シングルは2大会連続のメダル。今大会は銀メダルだった団体からフル稼動で、他の種目の応援なども全力でしてきました。

坂本選手は、「団体戦からすごく充実したオリンピック期間を過ごせた。いろんなカテゴリーからすごくたくさんのエネルギーをもらって自分自身を締めることができて、やりがいしかなかったオリンピックだなと思いました」と今大会を総括。

続けて、「団体、個人ともに銀以上はギリギリできたので、そこは目標達成として自分をほめたい」と笑顔をみせました。

▽結果1位 アリサ・リウ(アメリカ) 226.79点2位 坂本花織 224.90点3位 中井亜美 219.16点4位 千葉百音 217.88点