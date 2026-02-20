「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

２２年北京五輪銅メダルＳＰ２位だった坂本花織（２５）＝シスメックス＝完璧な演技とはいかなかったが、フリー１４７・６７点、合計２２４・９０点をマークし、銀メダルを獲得した。演技後は涙がこぼれ、北京を上回る銀メダルが決まると両手で顔を覆って号泣した。

坂本との一問一答は次の通り。

−銀メダル

「全日本とか世界選手権とかここ１番と言うところで今まで決めてきた分、なんでここで出せなかったかなっていうのがめちゃくちゃあって・・・悔しいです」

−演技を振り返って

「見返さないと正直思い出せないのでなんとも言えない」

−最後の３回転ループを連続ジャンプにする考えは？

「考えたんですけど、これ以上マイナスはつけられないし、あまりループ−トーはやったことなかったので」

−中野コーチからは

「いつも通りやっておいでと言ってもらって、それでいきました」

−緊張感は

「緊張感はショート同様。体の動きも悪くなかった。なんであそこでああなってしまったかなって。まだわかんないです」

−金メダルまで１・８９点差

「トーループ跳んでたらトーループ分がって。やってしまったことは取り返せないし、もう・・・あとは亜美ちゃんを応援しようって」

−北京の銅メダルから銀メダルに

「４年前北京五輪で奇跡的な銅メダルを取って、そこから４年経って，今こうやって金目指して、とれなくて。銀になって悔しいって思えるのは、ひとつメダル上がったのに悔しいっていうのは、経験して積み重ねてきて、成長なのかな。成長は褒めたいかなと」

−最後の五輪

「最後の演技としてはやりきれなかったけど、周りがカオがいてよかったと言ってくれるのはすごくうれしい」

−鈴木明子さんのソチ五輪と同じ「愛の賛歌」

「憧れの方と前で同じ引退シーズンで同じ曲を支えてオリンピックの場で滑れたのはすごく嬉しい。決め切らなかった悔しさはあるけどここまで来れたのは明子さんがいつも会った時に前向きな言葉をくれたから。感謝しています」