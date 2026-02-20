ス ポーツ専門局「FOXスポーツ」のリサーチチームが、2026年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場予定の打者トップ10をランキング形式で発表した。

1位に選ばれたのは、侍ジャパンの大谷翔平。2024年にMLB史上初となる「50本塁打＆50盗塁」を達成し、直近2シーズンはいずれもナ・リーグで長打率、OPS、OPS＋、得点の各部門でトップに立っている。

2位はチームUSAのアーロン・ジャッジ。過去4シーズン中3度ア・リーグMVPを受賞し、50本塁打以上を4度、WAR10以上のシーズンを2度記録している。

3位には同じく米国代表のボビー・ウィットが選ばれた。長打力と走塁力を兼ね備え、2024〜25年は平均WAR8.3をマーク。いずれもア・リーグ最多安打を記録し、2024年には打率.332で首位打者、2025年には47二塁打でリーグトップに立った。

以下、4位:フアン・ソト（ドミニカ共和国）、5位:カル・ローリー（米国）、6位:ウラジーミル・ゲレロ（ドミニカ共和国）、7位:フリオ・ロドリゲス（ドミニカ共和国）、8位:ロナルド・アクーニャ（ベネズエラ）、9位:カイル・シュワバー（米国）、10位:フェルナンド・タティス（ドミニカ共和国）となっている。

強豪のチームUSAとドミニカ共和国からは、それぞれ4人ずつがランクイン。2026年WBCは、世界最高峰の打者たちが集う大会となっている。