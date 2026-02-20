『見た目は魚肉ソーセージ』パツパツの服を犬に着せた結果→的確すぎる例えと愛おしい光景に３万いいね「情報量多くて好き」「ソーセージーヌｗ」
『パッツパツセクシーイッヌスーツを着た犬を見せてほしい』そんなリクエストに応えるために投稿されたコーギーさんのお姿が話題になっています。
『見た目はギョニソ』飼い主さんのユーモアセンスが光るコメント、そしてまさかの光景は記事執筆時点で173万回を超えて表示されており、3.7万件のいいねが寄せられることとなりました。
パツパツの服を着る犬→『見た目はギョニソです』
Xアカウント『@kirin_ojyou』に投稿されたのは、コーギー「秋」くんのお姿。
この日、飼い主さんは『パッツパツセクシーイッヌスーツを着た犬を見せてほしい』という投稿を見かけたのだそう。そして、自身のカメラフォルダにぴったりの写真があることを思い出し、投稿されたといいます。
的確すぎる例えとまさかの光景が話題に
それは…結局、足の裾部分が長すぎて出番がなくなってしまったというボディスーツを着た秋くんのお姿。
『見た目はギョニソです』そんなコメントと共に投稿された秋くんは、オレンジ色のボディスーツを身に纏い、お顔だけを出した状態…。
飼い主さんの言う通り、魚肉ソーセージを彷彿とさせるそのフォルム、そして『解せぬ』とでも言わんばかりの不服そうな秋くんの表情はシュールかつ、とってもとっても愛くるしいもの。
この投稿をきっかけに、再度ボディスーツを引っ張り出して着てもらった写真も撮影されたという飼い主さん。
『足、短くなった…？』なんてことを言われてしまうことになった秋くんですが、今回は笑顔のギョニソ姿も披露してくれたのでした。
この投稿には「パッツパツセクシー×ギョニソ…情報量が多い！でも好き！可愛い！！！」「まるで漫画のキャラクターみたい」「ソーセージーヌ」「流行るかも」などのコメントが寄せられています。
元気いっぱいでフレンドリーな男の子
2022年5月26日生まれの秋くんは、元気いっぱいでフレンドリーな男の子。たくさんのお友だちとドッグランで遊んだり、お家では素敵なお兄さんとしての一面を見せてくれることも。
飼い主さんに溺愛されながら、マイペースにのびのびと幸せに暮らす秋くんのお姿はコーギーの魅力や笑顔を発信しています。
写真・動画提供：Xアカウント「@kirin_ojyou」さま
執筆：ayano
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。