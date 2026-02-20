わんこの秘密の癖が判明した瞬間が反響を呼んでいます。

【動画：こたつの中で、犬が『こそこそ飼い主の足を嗅いでいた』結果→バレてしまい…愛おしすぎるリアクション】

こたつをめくってみたら…

TikTokアカウント「mission_in_panchible」の投稿主さんは、豆柴とポメラニアンのMIX犬『ぱんち』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。この日、投稿主さんは、こたつで温まっていたそうです。こたつの中では、ぱんちちゃんも一緒に温まっていたとか。

こたつの中のぱんちちゃんは、何をしているんだろう…？ふと疑問に感じた投稿主さんは、こっそり様子を伺ってみることに。ぱんちちゃんにバレないよう、静かにこたつをめくってみると…。

ぱんちちゃんは、投稿主さんの足の裏に鼻を接近させて、ニオイを嗅いでいたのです。

愛おしすぎるリアクション

愛犬の想定外の姿に、思わず固まる投稿主さん。しかし、それ以上に困惑したのがぱんちちゃんでした。投稿主さんの視線に気づいたぱんちちゃんは、すぐに顔をそむけて誤魔化したそう。そのリアクションは、秘密の癖がバレて焦る人間そのもの…！！

投稿主さんから目をそらしたぱんちちゃんは、何事もなかったようにカーペットに顔をうずめたといいます。ちらりと見える頭部からは、「バレてないよな…？」とハラハラするぱんちちゃんの焦りが伝わってくるのでした♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「つぶらな瞳なのじわるw」「犬って靴下好きだよな(笑)」「このイッヌいい趣味してやがる」など沢山の反響がありました。

ぱんちちゃんの可愛い特技

不思議な癖が大公開されてしまったぱんちちゃんですが、可愛らしい特技を持っているといいます。それは、二本足で立って「ちょーだい！！」とおねだりをするというもの。

二本足のまま前足をチョイチョイと動かすぱんちちゃんは、思わずニヤけてしまうほどの可愛さ…♡しかも、前足の振り方はとにかく全力。その勢いで体勢が崩れてしまうほどだといいます。

人間味あふれるぱんちちゃんに、投稿主さんも日々癒されていることでしょうね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mission_in_panchible」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。