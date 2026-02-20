ÌµÅü¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ö°û¤ß¤´¤¿¤¨¡× Ì¤½¼Â¥Ë¡¼¥º³ÍÆÀ¤Ø¥µ¥Ã¥Ý¥í¤«¤é¿·¥Ö¥é¥ó¥É
¡¡¿©»ö¤Ë¹ç¤¦¤µ¤Ã¤Ñ¤êÌ£¤Ç»Ù»ý¤ò¿¤Ð¤¹ÌµÅü´Ì¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¡£¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¤Ç¡Ö°û¤ß¤´¤¿¤¨¡×¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÂ¿¤¤¡£¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¼¤Ë±þ¤¨¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËËÜ³Ê»²Æþ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÌ¾¤â¤º¤Ð¤ê¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í °û¤ß¤´¤¿¤¨¡ÒÄ¶ÌµÅü¡Ó¡×¡£¶¥¹ç¤Ò¤·¤á¤¯»Ô¾ì¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÄó°Æ¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤à¡£
¡¡º£Ç¯10·î¤Ë¹µ¤¨¤ë¥Ó¡¼¥ëÎà¼òÀÇÅý°ì¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢´Ì¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤Ê¤É¤ÎRTD¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼òÀÇÎ¨¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ê20Ç¯°Ê¹ß¡Ë3²óÌÜ¤Î¼òÀÇ²þÀµ¤Ç¡¢RTD¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÁýÀÇ¡£¤À¤¬¥Ó¡¼¥ë¡¦RTD¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤ºÇ¤â°Â¤¤²Á³ÊÂÓ¡£¥Ó¡¼¥ëÎà¡Ê¤Î¼ûÍ×Î®½Ð¡Ë¤Î¼õ¤±»®¤È¤·¤Æ¡¢30Ç¯Á°¸å¤Þ¤Ç¤ÏÎÌÅª¤Ê³ÈÂç¤¬Â³¤¯¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡2·î18Æü¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥ë¡õRTD»ö¶ÈÉô¤Î²¼ÏÂÅÄÍ¦ÉôÄ¹¡á¼Ì¿¿è¡á¤¬¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥Ó¡¼¥ë¤Ë¼¡¤°À®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ëRTD¤Ç¡¢¼çÎÏ¡ÖÇ»¤¤¤á¤Î¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡×¤ä¡ÖÃËÇß¥µ¥ï¡¼¡×¤ËÊÂ¤Ö¶¯¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³ÎÎ©¤ò¿Þ¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¡¡½Å»ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢RTD¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î7³ä¼å¤òÀê¤á¤ë¥Ó¡¼¥ëÎà¤È¤ÎÊ»Çã¼Ô¥Ë¡¼¥º¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¡£Æ±¼Ò¤Î¾ÃÈñ¼ÔÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢RTD¤Ï¡Ö°û¤ß¤´¤¿¤¨¤¬¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥Ó¡¼¥ë¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂ¿¿ôÇÉ¡£¤È¤ê¤ï¤±ÌµÅüRTD¤Ï¡Ö¤É¤³¤«Ì£µ¤Ìµ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤É¤ì¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌ£¡×¡Ö¤Þ¤À¾¯¤·´Å¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥ë¹¥¤¤âËþÂ¤Ç¤¤ë°û¤ß¤´¤¿¤¨¤¢¤ëRTD¤È¤·¤Æ³«È¯¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ý¥Ã¥«¥µ¥Ã¥Ý¥í¤Ë¤è¤ëÀ¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î´»µÌ²ÌÈé¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿¥Ô¡¼¥ë¥¨¥¥¹¤Î¥Ó¥¿¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç°û¤ß¤´¤¿¤¨¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
´Å¤µ¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡ÈÄ¶ÌµÅü¡É
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÌµÅü¡×É½¼¨¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡Ö100㎖Ãæ¤ËÅüÎà0.5gÌ¤Ëþ¡×¤Î´ð½à¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö0.1gÌ¤Ëþ¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´Å¤µ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÍÞ¤¨¡¢¶ì¤ß¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤°û¤ß¤´¤¿¤¨¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¡¡´ûÂ¸RTD¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ä¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤Î»î°û¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤â¡¢°û¤ß¤´¤¿¤¨¤Ø¤ÎÉ¾²Á¡¦¹ØÆþ°Õ¸þ¤È¤â92¡ó¤È¹â¤¤¿ôÃÍ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¼òÀÇ²þÀµ¤È¤¤¤¦¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÈRTD¤ÎÎ®½ÐÆþ¤Ï²ÃÂ®¡£²Ì¼Â¤Î¥Ó¥¿¡¼¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¡¢Ä¶ÌµÅü¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤°û¤ß¤´¤¿¤¨¤ÇRTD»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ ¹â¸¶Ì³»á¡áÆ±é¡Ë¡£
¡¡¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í °û¤ß¤´¤¿¤¨¡ÒÄ¶ÌµÅü¡Ó¡×¤Ï3·î17ÆüÈ¯Çä¡£¡Ò¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡Ó¡Ò¥°¥ì¥Õ¥ë¥µ¥ï¡¼¡Ó¤Î2ÉÊ¡£³Æ350㎖¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³ÊÀÇÊÌ164±ß¡Ë¡¢500㎖¡Ê223±ß¡Ë¡£Ç¯´ÖÈÎÇäÌÜÉ¸¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É·×150Ëü㌜¡Ê350㎖¡ß24ËÜ´¹»»¡Ë¡£