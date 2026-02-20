岐阜支局長 深谷敏之

ＪＲ下呂駅（岐阜県下呂市）を出て線路をくぐると、飛騨川を取り囲むようにたくさんの旅館が立ち並んでいるのが見えてくる。

全国から旅行客が数多く訪れる下呂温泉だ。

駅にほど近い旅館・水明館の「欧風レストラン バーデンバーデン」では、「鶏（けい）ちゃんドッグ」を味わうことができる。みそだれやしょうゆだれで味付けした鶏肉を野菜と一緒に炒めた郷土料理「鶏ちゃん」を使ったホットドッグだ。

中東発祥のスパイスが味の決め手

口に運ぶと、みそだれや鶏肉、トマト、香ばしいパンの味が絶妙に絡み合い、どんどん食べ進められる。特製タルタルソースに入っている赤カブの漬けものも地域の名物だ。

クミンやコリアンダーなどで作られた中東発祥の「デュカスパイス」がアクセントになり、食欲をそそられる。これはビールにも合いそうだ。

水明館の料飲部長支配人・可児隆生さん（５４）は鶏ちゃんドッグをメニューに加えている理由について、「旅行で多くの方が来るので、郷土料理を味わってもらいたかった」と話す。

同レストランでは、昼は名産の飛騨牛を具材にしたシチューなど、夜はフレンチのコースを提供している。欧風レストランだけに、和風のイメージの強い鶏ちゃんも洋風にすることにこだわったという。



こちらもオススメ…「ミニサラダと本日のスープ」

店内で食べる場合は、フライドポテトとソフトドリンク付きで１５００円。３００円を追加すれば、ミニサラダと本日のスープも楽しめる。

単品でテイクアウト（８００円）も可能。下呂温泉の温泉街はスイーツの店などが多い。周辺の山や川の景色も美しく、散策するのもいいだろう。可児さんは「暖かくなったら、テイクアウトして食べ歩きを楽しんでほしいですね」と話している。

※税込み。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。

欧風レストラン バーデンバーデン

岐阜県下呂市幸田１２６８

午前１１時〜午後９時（ランチは午後２時ラストオーダー、ディナーは同８時ラストオーダー）。水曜定休。詳しくはホームページで。