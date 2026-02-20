【算数クイズ】ハンバーガー1個の値段は？ 中学1年生の文章問題を解いてみよう
複数の商品の組み合わせを比較して、特定の単価を導き出す問題です。パッと見て難しそうでも、天秤にかけるように左右のバランスを考えるのがコツですよ。あなたの論理的思考力を試してみてください。
ヒント：分からない数字（ハンバーガー1個の値段）を「x」とおいて計算する、中学校で習った一次方程式を使うと、論理的に正解を導き出せますよ！
ハンバーガー1個の値段を x円 とし、以下のように代金の合計を式にします。
・Aの買い合わせ：3x+300 （ハンバーガー3個 ＋ 150円のドリンク2杯）
・Bの買い合わせ：x+660 （ハンバーガー1個 ＋ 220円のポテト3個）
代金が同じなので、方程式は以下のようになります。
4x+300=x+660
2x+300=660
2x=360
x=180
答え：180円
内訳を式に落とし込むことで、複雑に見える条件も論理的に紐解くことができましたね。直感だけでなく、ルールに基づいたステップで答えを導き出すプロセスは、大人の脳のリフレッシュに最適です！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
