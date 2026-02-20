「えっどゆこと?!」小山慶一郎、「トイレでなにしてんのwww」とファンからツッコミ！ 「センスについていけない」
NEWSの小山慶一郎さんは2月18日、自身のInstagramを更新。おしゃれ？ な写真に「トイレでなにしてんのwww」「めっちゃシュール」といった声が寄せられています。
【写真】「トイレでなにしてんのwww」
ファンからは「えっどゆこと?!」「トイレでなにしてんのwww」「めっちゃシュール」「トイレですらオシャレに！」「あえてのモノクロですか？」「さすがにセンスについていけない…かも…w」など、主に3枚目への声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「トイレでなにしてんのwww」
「めっちゃシュール」小山さんは自身のソロショットなど、9枚の写真を投稿。フィルムカメラを持ち込み、クラシカルな部屋でおしゃれに撮影しています。しかし、3枚目ではなぜかトイレで小山さんがラバーカップを持つショットが。モノクロなのも含め、シュールさを感じます。
「新しいカメラを手に入れました」16日の投稿で「新しいカメラを手に入れました」と報告していた小山さん。掲載した自撮りショットには「カメラ男子な慶ちゃんも最高にかっこよくて大好きー」「指のなっげぇこと！」といった声が寄せられていました。今回も新しいカメラを持ち込んで撮影したのかもしれません。
(文:堀井 ユウ)