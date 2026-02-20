8年目の進化遂げた新たなファミリア！

2026年1月30日、マツダは商用バン「ファミリアバン」の新たな一部改良モデルを発表しました。

今回の発表では安全面や装備面についての内容が更新されています。実際の販売現場では、こうした変更点についてどのように受け止められているのでしょうか。

ファミリアバンは、かつての「ファミリア」シリーズをルーツに持つ商用モデルとして展開されてきました。

2018年以降は、トヨタ「プロボックス」をベースとしたOEM車となり、現行モデルへと受け継がれています。

ボディサイズは全長4245mm×全幅1690mm×全高1525mm、ホイールベース2600mmで、2名または5名乗車に対応します。

外装は視認性を確保したシンプルな造形とし、内装は荷室の使いやすさを重視したレイアウトを採用しています。

パワートレインは、1.5リッターガソリンと1.5リッターハイブリッドの2種類を設定。駆動方式は2WDと4WDを用意し、用途に応じて選択できます。

ガソリン車は最高出力109PSを発揮し、WLTCモード燃費は最大17.3km／Lを実現。ハイブリッド車はWLTCモードで最大24.2km／Lと、日常の配送業務でも扱いやすい燃費性能を備えています。

先進安全装備は、プリクラッシュセーフティやレーンディパーチャーアラートなど、商用車として必要な基本機能を備えています。

今回の一部改良では、日常の使用環境に合わせて装備の見直しが行われています。なお今回の改良は、トヨタが2025年11月25日に実施したプロボックスの一部改良内容が反映されたものです。

具体的には、先進運転支援機能（ADAS）が進化し、衝突警報・衝突回避支援ブレーキ機能「プリクラッシュセーフティシステム」の検知範囲が拡大。

リスクを先読みして運転操作をサポートする「プロアクティブドライビングアシスト（PDA）」も新たに採用されています。

また、「レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付／停止保持機能なし）」が全車標準装備となり、長距離移動時の負担軽減にも寄与します。

さらに、安全装備の拡充に伴って、フロントバンパーのデザインが一部変更されています。

運転席まわりでは、アナログメーター内に4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイを採用したほか、ステアリングホイールの形状変更など、操作性に配慮した改良も加えられています。

都内の販売店では、「細かな装備の更新でも確認される方はいらっしゃいますね。数として特別多いわけではありませんが、改良について気にされるお客さまは一定数いらっしゃいます」と話しており、一定の反応がうかがえます。

なお、新ファミリアバンの価格（消費税込）は、ガソリン車が197万4500円〜222万2000円、ハイブリッド車が209万4400円〜233万4200円となっています。