早川みゆき（29）が20日までに自身のインスタグラムを更新。“美腹筋ちらり”ショットを公開した。

「全身写真たくさん…」とつづり、紫色のキャミソールの裾を上げて“美腹筋”をのぞかせている写真をアップ。

ハッシュタグで「スレンダー」「高身長女子」「japanesegirls」「レースクイーン」「レースアンバサダー」「腹筋女子」「lingerie」「美脚トレーニング」などと添えた。

この投稿にフォロワーらからは「素敵 見とれちゃう」「全部きれい」「めっちゃ素敵」「いい腹筋だよ」「メチャカワイイ〜」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年はチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動した。今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。趣味はバックパッカー、ミニチュアフード作り。特技は、馬の鳴きまね。