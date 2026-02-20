◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、昨季世界選手権女王のアリサ・リュウ（20＝米国）がフリーで1位となる150・20点、合計226.79点と圧巻の演技をみせ、SP3位からの逆転で金メダルを獲得。最終滑走の中井亜美が順位を確認すると、中井に真っ先に抱きついて健闘を称え合ったシーンがネットで話題となった。

SPは76.59点で、首位の中井まで2.12点差だったリュウ。金色の衣装で臨んだ演技では、冒頭に3回転フリップ、後半のコンビネーションジャンプも決めるなど、ほとんどミスがなくレベルの高い演技を見せた。演技終了後には会場から大きな拍手が降り注いだ。観客席では米国男子代表のイリア・マリニンが両手を突き上げて称える姿もあった。

最終滑走の中井亜美が順位を確認すると、中井に真っ先に抱きついて健闘を称え合った。

ネットでは「涙腺崩壊」「中井選手とリウ選手が喜び合うシーンが微笑ましかった」「ハグしてたシーンが素敵だった」「感動した」「抱擁最高」「抱擁で爆泣き」などの声が上がった。