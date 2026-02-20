ミラノ・コルティナ五輪のジャンプ男子で混合団体銅メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）が２０日、羽田空港着の航空機で帰国し、記者会見を行った。

到着ロビーでは約１００人に出迎えられ、「感動しました！」など祝福の声を浴びた。小林は「たくさんの方に迎えられて、帰ってきたなという感じです。個人としては成績はふるわなかったが、試合ではいいパフォーマンスを見せられた。ミックス（混合団体）ではメダルを獲得できて、学びが多かった」と振り返った。今後について「日本にいられる期間も数日しかない。まずはゆっくりして来週からの試合に備えたい」と話した。

ノーマルヒル銅メダル、ラージヒル銀メダル、混合団体銅メダルの二階堂蓮（日本ビール）は小林とともに帰国したが、体調不良のため、会見は欠席した。

◆小林 陵侑（こばやし・りょうゆう）１９９６年１１月８日、岩手・八幡平市生まれ。２９歳。柏台小１年からスキーを始め、盛岡中央高２年の２０１４年に国体複合優勝。１５年に土屋ホーム入社。１８年平昌五輪個人ノーマルヒル（ＮＨ）７位、ラージヒル（ＬＨ）１０位。１８―１９年はジャンプ週間で史上３人目の４戦全勝を果たすなど、Ｗ杯１３勝で日本人初の年間王者に。北京五輪ＮＨ金、ＬＨ銀メダル。家族は両親と、いずれもスキー選手の兄・潤志郎、姉・諭果（ゆか）、弟・龍尚（たつなお）。１７４センチ。