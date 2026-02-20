お膳や座席の幅が36cmなのはなぜ？「腰」にまつわる先人たちの知恵【建築の話】

お膳や座席の幅が36cmなのはなぜ？「腰」にまつわる先人たちの知恵

重い物は腰幅に合わせると持ちやすい

「腰で持つ」という表現を聞いたことがありますか？重い荷物を持つときは腕ではなく腰の力を利用するという意味で、こうすると身体の負担を小さくできるのです。

実は、このことが住まいや道具のサイズにも影響を与えています。たとえば、昔からつかわれている大きなお盆（長手盆）や隅切膳（四隅を切ってあるお膳）の幅は36センチで、これは標準的な日本人の腰幅と同じサイズです。お皿をたくさんのせたり、重ねて積んでも重くないようにする、まさに「腰で持つ」工夫でした。

20本入りのビール瓶コンテナの短い側も約36センチで、こちらを持つと楽に持ち上がります。さらにいえば、長手盆を持つときは36センチに両手の甲の厚みを加えた45センチが必要ですから、肩幅と同じになります。ふたりが廊下ですれ違えば90センチとなり、これが廊下の幅となり、畳寸法の目安になっています。

36センチと45センチは、座席にも隠れています。電車の７人掛けシートは、ひとりでも無作法に座ると窮屈になるのはみなさんよくご存知でしょう。これはひとりあたりの腰幅（36センチ）を基準にシートがつくられているからです。

これに比べ、新幹線の座席はもう少しリラックスして座れます。これは普通席を44センチ、３人掛けの中央席は両肩がぶつからないよう46センチ幅を基準にしているからです。新型車両の開発は、この肩幅45センチを確保するための工夫の連続であったともいえるでしょう。

ちなみにグリーン車の座席幅は50センチで、たった数センチでも座り心地が大きく違うのが実感できるはずです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 建築の話』著/スタジオワーク