»³ËÜÈþ·î
»³ËÜÈþ·î¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Lemino ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈ¯É½²ñ 2026¡ÖLemino NEXT STAGE¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
Lemino¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿·ºî¥É¥é¥Þ¡Øºá¤ÈÎø¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£»Ô¸¶È»¿Í¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
2020Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿À¥¸Í¹¯»Ë¤È¤Î´Ö¤ËÂè°ì»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¤Ê¤«ºÛÈ½´±Ìò¤ËÄ©¤à¤Î¤ÏÅö½é¤Ï¤¿¤á¤é¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö»ä¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ²¼¤µ¤ë·Á¤Ç»Å»ö¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤Ç¤¹¤±¤ÉÄ©¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·èÃÇ¤·¤¿¡£