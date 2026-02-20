東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7056 高値0.7080 安値0.7024
0.7139 ハイブレイク
0.7109 抵抗2
0.7083 抵抗1
0.7053 ピボット
0.7027 支持1
0.6997 支持2
0.6971 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5973 高値0.5990 安値0.5946
0.6037 ハイブレイク
0.6014 抵抗2
0.5993 抵抗1
0.5970 ピボット
0.5949 支持1
0.5926 支持2
0.5905 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3680 高値1.3715 安値1.3668
1.3754 ハイブレイク
1.3735 抵抗2
1.3707 抵抗1
1.3688 ピボット
1.3660 支持1
1.3641 支持2
1.3613 ローブレイク
