東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7056　高値0.7080　安値0.7024

0.7139　ハイブレイク
0.7109　抵抗2
0.7083　抵抗1
0.7053　ピボット
0.7027　支持1
0.6997　支持2
0.6971　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5973　高値0.5990　安値0.5946

0.6037　ハイブレイク
0.6014　抵抗2
0.5993　抵抗1
0.5970　ピボット
0.5949　支持1
0.5926　支持2
0.5905　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3680　高値1.3715　安値1.3668

1.3754　ハイブレイク
1.3735　抵抗2
1.3707　抵抗1
1.3688　ピボット
1.3660　支持1
1.3641　支持2
1.3613　ローブレイク