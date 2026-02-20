「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

アリサ・リュウ（米国）がＳＰ３位から、逆転の金メダル。米国勢としては２００２年のソルトレイクシティ五輪のサラ・ヒューズ以来、２４年ぶりの金メダルとなった。

表彰式を終え、「この瞬間を皆さんと分かち合えることができて、とても嬉しい。こんな大きな舞台に立てて、本当に幸せです。本当に大きな満足感があります」と笑顔。金の新しい衣装については「これが今までで一番お気に入りのドレスなんです。それも特別な理由のひとつです」と明かした。

フリーで会場を魅了する圧巻演技を披露した。冒頭の３回転フリップ、続く３回転ルッツ×３回転トーループも着氷。会場から手拍子が巻き起こる中、勢いに乗ったまま３回転ルッツから３連続のコンビネーションジャンプも成功させた。

演技を終えると、歓喜の雄たけび。１５０・２０の高得点をたたき出し、トータル２２６・７９でトップに立った。客席で応援していた男子のイリア・マリニン（米国）も立ち上がって拍手を送った。

メダルに執着心を示していないことが話題となったが、会場から浴びた大歓声が何より嬉しかった。「忘れられないのは演技を終えた後に聞こえた歓声です。観客の皆さんと心がつながっているように感じて、『もっとこの場所にいたい』と思いました」。

６位に終わった前回北京五輪後に一度、現役を引退。昨季復帰すると、世界選手権優勝やグランプリファイナル制覇と結果を残した。今大会も、存分に力を発揮した。

愛嬌（あいきょう）たっぷりの２０歳は「家族や友達も客席にいて、みんなのために最高の演技を見せたいと思った。観客の皆さんが笑顔なのを見ると、私も自然と笑顔になります。私はポーカーフェイスができないタイプなんです」と、笑顔を振りまいた。