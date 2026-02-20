18日に声帯治療のため約3週間休養を正式発表した、お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭（47）が20日、自身初の小説「青天」を発売。 予約多数で発売前に大重版が決定したことが文藝春秋から発表された。

若林はこれまで執筆したエッセイ「ナナメの夕暮れ」が累計40万部、「表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬」が累計30万部と大ヒット。多くの読者に支持を受け、初の小説出版が2025年12月6日深夜のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」で明らかになった。

また2月4日深夜の「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」に若林がゲスト出演した際、note連載中から「青天」を愛読していた佐久間氏が、自ら推薦コメントを若林に送っていたという“セルフ帯”エピソードが語られ、大きな反響を呼んだ。

20日までにAmazon「本の売れ筋ランキング」で3位、「日本文学」部門で1位となっており、発売前の大重版につながっている。

小説家・朝井リョウ氏は「頭の中、アメフトの試合中、頁の上。何を思っても、何をしても、何を語っても許され得る、今やなけなしの自由の在り処。そんなフィールドで存分に暴れ回る、思惟と四肢と筆先の軌跡」と絶賛。若林は「アリと一緒に 地面を蹴ってぶつかってふっ飛ばされてみてください」とコメントを寄せた。

◇「青天」あらすじ

総大三高の「アリ」こと中村昴が所属するアメフト部は、万年2回戦どまり。相手校の練習を隠し撮りして迎えた高3の引退大会では、強豪・遼西学園に打ち砕かれた。引退後、みなが受験に向かうなか、勉強にも気持ちが入らず、不良になる覚悟もないまま宙ぶらりんの日々を過ごす。自分自身の不甲斐なさにもがき続けるなかで、アリは再びアメフトと向き合う決意を固める。

【青天／アオテン】……アメリカンフットボール用語で、試合中に仰向けに倒されること。