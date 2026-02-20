大吟醸ガトーショコラ

酒造りが盛んな佐賀県鹿島市で、酒かすを使って作ったガトーショコラ。

カカオの風味に日本酒のうまみが調和する「和スイーツ」だ。アルコール成分は含まれていないため、子どもから大人まで楽しめる。

酒かすをふんだんに使った「和スイーツ」

１９４９年に創業した地元の和菓子店「赤門堂」が、２０１８年から販売している。同店が注目しているのは、地元で受け継がれている醤（しょう）油（ゆ）麹（こうじ）や酢などの発酵調味料だ。菓子の隠し味にしている。

ガトーショコラには、地元の酒蔵「矢野酒造」の「肥前蔵心 純米大吟醸 権右衛門」の酒かすをふんだんに使用する。生地にはクーベルチュールチョコレートを練り込み、濃厚ながらすっきりとした後味が広がる。

「お茶やコーヒーはもちろん、お酒にも」

「赤門堂」会長の福山暢生さん

「鹿島の発酵文化を取り入れた地元ならではの菓子です。栄養成分が豊富で体に優しい酒かすを生かし、うまみを感じられるように工夫しました。お茶やコーヒーにはもちろん、お酒にも合います」

お取り寄せ

１個２４８円（税込み、送料別）。オンラインショップで注文できる。

