◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

SPで13位と出遅れた24年GPファイナル女王のアンバー・グレン（26＝米国）はフリーで3位となる147.52点をマークし、今季ベストの合計214.91点で5位に入った。

SPでは後半に予定した3回転ループが2回転となり、SPの必須要素を満たせずに0点となる痛恨のミス。終了後には氷上に座り込んでぼう然。キス・アンド・クライでは人目も気にせず悔し涙を流した。しかし、この日は“復活”の演技を披露。冒頭に3回転アクセル、フリップ―トーループの連続3回転などコンビネーションジャンプも決めた。最後の3回転ループは着氷時に手をついたが、演技終了後には力強くガッツポーズ。ようやく笑顔を見せた。

団体戦の金に続くメダルは取れなかったものの、「最高。自分の仕事をやり遂げられてうれしい。もちろんん、もっとうまくできたはずなのに、と思うことはたくさんある。今後も“もしああしていたら”という思いが湧き上がってくることは何度もあると思う。でも、自分に“やれることはやった”と言い聞かせるだけで十分」とスッキリした表情だった。

フリーまでの丸二日間は「楽じゃなかった。私の精彩を欠いたパフォーマンスは怒りを呼び、憎悪の攻撃にさらされました。本当に心が折れました」という。暫定首位に立ってから最終組の千葉百音（木下グループ）に抜かれるまで、足に毛布を掛けたまま約90分も“暫定首位席”に。チームメートのアリサ・リュウ（米国）が金メダルを決めると、キス・アンド・クライに飛び乗って祝福した。。