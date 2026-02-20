今回は、父親に彼氏との結婚を反対され、無視した結果起きたことについてのエピソードを紹介します。

結婚を考え、彼氏を両親に紹介したけど…

「2歳年上の彼氏と付き合って半年たち、結婚を考えて彼氏を私の親に紹介したんです。彼氏は礼儀正しく感じよくて、両親も彼氏を気に入ったと思いました。

しかし彼氏が帰った直後、父に『あの男はやめとけ』『俺は結婚には反対だ』と強い口調で言われたんです。父は普段そういうことを言う人ではなく、困惑しました。でも父の言葉を無視し、彼氏と結婚前提で付き合い続けたんです。

しかしそれから間もなくして、彼氏には私以外に付き合っている女性がいて、しかもその女性とは婚約していると知り愕然としました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ ようは、この女性は二股をかけられていて、しかも本命ではなく浮気相手だったってことですよね。お父さんは彼氏を見て、何かを感じ取っていたのでしょう……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。