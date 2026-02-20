１９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６６．４３ドル（＋１．２４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４９９７．４ドル（－１２．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７７５６．５セント（＋５．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５９．５０セント（＋１２．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２５．７５セント（－１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１４１．００セント（＋７．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０９．１０（＋１．１７）
出所：MINKABU PRESS
