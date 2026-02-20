◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）が充実した内容のスケーティングで有終の美を飾った。北京五輪の銅メダルを上回る銀メダルを獲得した。

冒頭の2回転アクセル、3回転フリップに着氷。後半のコンビネーションジャンプは単独になる失敗になったが、華麗なスケーティングで2022〜24年に世界選手権を3連覇した実力を見せた。

演技終了後には大歓声が沸き起こるが、本人は若干の苦笑い。複雑な表情で歓声に手を振って応えたが、中野コーチと抱き合うと、悔しさから自然と涙がこぼれた。ただ、147.67点で合計224.90点。銀メダルとなり、再び涙を流して喜んだ。

来月に行われる世界選手権については、坂本は「正直今は何も言えない状態です」と言及。代表に選出されており、ラスト演技の予定だったが未定のようだ。

取材エリアでも涙が止まらず、「全日本や世界選手権、ここ一番で今まで決めてきた分、なんでここで出せなかったかな、というのが正直めちゃくちゃあって。だいぶ悔しいです」と語った。

また、日本女子が2つのメダルを獲るの初。リーダーとして引っ張ったことを問われると「あんまり、そのチームジャパンを引っ張るっていう役割はやってなくて、本当に自分が盛り上げたくて盛り上げてたし。やっぱ自分自身、最後のオリンピックなので、どの瞬間もやっぱりこの目でおさめたいっていうのがあった」と回想。ただ「ちょっとでもチームジャパンが明るくすごせたらいいなと思って。それがちゃんと伝わって良かったなと思ったし、周りが、カオがいてよかったって言ってくれるのは、すごくうれしいです」と話した。