河内大和、テレ東ドラマに登場 『俺たちバッドバーバーズ』第7話【あらすじ】
テレビ東京で20日、ドラマ25『俺たちバッドバーバーズ』（毎週金曜 深0：42〜 ※20日は深0：47〜）の第7話が放送される。
【場面写真】絶体絶命!?河内大和に追い詰められた中島歩＆草川拓弥
本作は、熱狂的なファンを多く抱える『ベイビーわるきゅーれ』シリーズやスマッシュヒットとなった映画『ネムルバカ』の阪元裕吾監督とテレ東が『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』に続き、2度目のタッグで送る“理容師アクションコメディー”。
ひょんなことから月白理容室に住み込みで働くことになる元美容師の日暮歩（中島歩）と店主の月白司（草川拓弥）が、不器用ながらもさまざまな依頼を引き受け、依頼人の髪と人生を整えていく様を描く。
第7話では、裏社会のなんでも屋という顔を持つ理容室で働く日暮と月白は、「夜中に無断でプロレスリングを使っている変な男（河内大和）がいるから、閉め出してほしい」という依頼を受ける。2人はその男をすぐさま撃退するが、ひょんなことからジムに閉じ込められてしまった。扉を開けようと足掻いているうちに、男は再び目を覚まし、突如口の中から銃を取り出してきた！男の正体が判明し、2人は絶体絶命のピンチになる。
