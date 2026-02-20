◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、初出場の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が140.45点をマークして合計219.16点で銅メダルを獲得。中井は17歳298日でのメダル獲得で、2010年バンクーバー五輪で銀メダルを獲得した浅田真央の19歳153日の日本女子フィギュアスケート最年少記録を更新した。

初めての五輪舞台を銅メダルで終え「すごく楽しくてキラキラしている舞台だった」と振り返った中井。シニアデビューの17歳で、多くのライバルたちを前に「正直オリンピックに最初は出れると思っていないとこから始まった」と夢のまた夢の場所だった。

それでも昨年12月のグランプリ（GP）ファイナルでは初出場で銀メダルを獲得し、一気にメダル候補として注目を集めた。「今こうやってメダルをかけてるっていう事実にすごく嬉しく感じますし、本当に今までの怪我だったり、いろんな道のりが無駄じゃなかったんだなっていう風に今感じてます」と振り返った。