◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックフィギュアスケート女子シングル フリースケーティング(大会14日目/現地19日)

フィギュアスケート女子シングルのフリースケーティングが行われ、日本勢は坂本花織選手が銀メダル、中井亜美選手が銅メダルで2人が表彰台へ。千葉百音選手が4位と躍動しました。一方で優勝したアリサ・リウ選手(アメリカ)には敬意あふれる行動をみせました。

最終グループに入り、千葉選手がトータル217.88点の自己ベストで首位に浮上。直後にはアリサ・リウ選手が会場をわかせる圧巻の演技で首位を奪取します。千葉選手も思わず立ち上がり拍手で祝福する様子もありました。

その後、坂本選手がトータル224.90点で2位。最終滑走の中井選手がトリプルアクセルを決めるなど、会場をわかせて、トータル219.16点で3位。金メダルが決まったアリサ・リウ選手と中井選手が熱い抱擁をみせました。

表彰式では、表彰台の前で中央に立つアリサ・リウ選手に敬意を込めるように、坂本選手と千葉選手が笑顔で握手。この振る舞いにアリサ・リウ選手も笑顔がはじけました。

▽結果1位 アリサ・リウ(アメリカ) 226.79点2位 坂本花織 224.90点3位 中井亜美 219.16点4位 千葉百音 217.88点